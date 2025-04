Bonus nido 2025 i chiarimenti dell’Inps sulla documentazione necessaria

Bonus nido 2025. Con il messaggio n.1165 del 4 aprile sono stati chiariti i requisiti per coloro che richiedono il Bonus per servizi di asilo nido forniti da scuole o istituti esenti da Iva. In questi casi, invece della consueta fattura, è possibile allegare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che fornisce il servizio.I dati necessari per chiedere il Bonus asilo nido 2025Asilo nido (Pixabay).Per il riconoscimento del contributo per il servizio di asilo nido reso da istituti o scuole esenti Iva e non obbligati a emettere fattura, la ricevuta deve contenere i seguenti dati:Nome, cognome e codice fiscale del richiedente (o dell’intestatario della ricevuta).Nome, cognome e/o codice fiscale del minore. Lettera43.it - Bonus nido 2025, i chiarimenti dell’Inps sulla documentazione necessaria Leggi su Lettera43.it L’Inps ha fornito nuove indicazioni sui documenti da allegare alla domanda per il. Con il messaggio n.1165 del 4 aprile sono stati chiariti i requisiti per coloro che richiedono ilper servizi di asiloforniti da scuole o istituti esenti da Iva. In questi casi, invece della consueta fattura, è possibile allegare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che fornisce il servizio.I dati necessari per chiedere ilasiloAsilo(Pixabay).Per il riconoscimento del contributo per il servizio di asiloreso da istituti o scuole esenti Iva e non obbligati a emettere fattura, la ricevuta deve contenere i seguenti dati:Nome, cognome e codice fiscale del richiedente (o dell’intestatario della ricevuta).Nome, cognome e/o codice fiscale del minore.

