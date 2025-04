Quifinanza.it - Bonus edilizi, come avere le detrazioni con il Modello 730/2025

Leggi su Quifinanza.it

Al via le nuove regole introdotte per iper le ristrutturazioni all’interno del730/. L’apertura della stagione della dichiarazione dei redditi vede importanti novità nella gestione delle agevolazioni fiscali per gli interventi: per il Super, solo per fare un esempio, sono state modificate le aliquote e il periodo per fruire delleè stato allungato a 10 anni. Le stesse tempistiche si devono applicare ai costi sostenuti per gli interventi agevolati con il sismae per ilbarriere architettoniche.Si abbassa, invece, il tetto di spesa previsto – sia per il periodo d’imposta 2024 che per quello del– per ilmobili legato agli interventi di ristrutturazione fino a 5.000 euro.Il730/ha, quindi, recepito tutte le novità relative aie la modulistica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, si va ad allineare con gli interventi normativi attraverso i quali sono state introdotte le nuove regole.