Bonus bollette da 200 euro quando arriva davvero? C’è chi dovrà aspettare mesi

Bonus bollette 2025 da 200 euro è una misura introdotta dal governo per supportare le famiglie italiane con un Isee fino a 25 mila euro. Questo contributo straordinario riduce i costi delle bollette dell’energia elettrica, ma non tutti i beneficiari lo riceveranno automaticamente.quando arriva il Bonus bollette da 200 euroLavastoviglie (Getty Images).Come già detto, il contributo è destinato alle famiglie con Isee inferiore a 25 mila euro. Chi già beneficia del Bonus sociale (Isee fino a 9.530 euro o fino a 20 mila per famiglie numerose) riceverà il contributo extra in modo automatico, senza dover fare alcuna richiesta. Le famiglie che rientrano in queste categorie vedranno lo sconto direttamente sulla loro bolletta, con l’erogazione che è già iniziata dal 1° aprile 2025. Chi non riceve il Bonus sociale, dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) all’Inps per ottenere l’Isee aggiornato. Lettera43.it - Bonus bollette da 200 euro, quando arriva davvero? C’è chi dovrà aspettare mesi Leggi su Lettera43.it Il2025 da 200è una misura introdotta dal governo per supportare le famiglie italiane con un Isee fino a 25 mila. Questo contributo straordinario riduce i costi delledell’energia elettrica, ma non tutti i beneficiari lo riceveranno automaticamente.ilda 200Lavastoviglie (Getty Images).Come già detto, il contributo è destinato alle famiglie con Isee inferiore a 25 mila. Chi già beneficia delsociale (Isee fino a 9.530o fino a 20 mila per famiglie numerose) riceverà il contributo extra in modo automatico, senza dover fare alcuna richiesta. Le famiglie che rientrano in queste categorie vedranno lo sconto direttamente sulla loro bolletta, con l’erogazione che è già iniziata dal 1° aprile 2025. Chi non riceve ilsociale,presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) all’Inps per ottenere l’Isee aggiornato.

