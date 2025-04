Bonus bebè in ritardo quando arriva la circolare Inps con le istruzioni per la domanda

Bonus bebè da 1.000 euro previsto per i bambini nati, adottati o presi in affido nel corso dell’anno. Ecco quando arriva la circolare Inps con le istruzioni per la domanda.Bonus bebè, quando arriva la circolare Inps Neonato nel lettino (Getty Images).Al momento non è possibile inoltrare le domande per il Bonus. La circolare dell’Inps che sbloccherà il contributo una tantum previsto dalla Manovra doveva essere pubblicata nella prima settimana di aprile, ma ancora non è arrivato l’ok del ministero del Lavoro. Il via libera alle richieste all’Inps potrebbe arrivare da metà aprile. Lettera43.it - Bonus bebè in ritardo, quando arriva la circolare Inps con le istruzioni per la domanda Leggi su Lettera43.it Nel 2025 sono in vigore varie agevolazioni che hanno l’obiettivo di sostenere la genitorialità in Italia, dove fare figli è sempre più complicato dal punto di vista economico. Tra esse la Carta nuovi nati, ovvero ilda 1.000 euro previsto per i bambini nati, adottati o presi in affido nel corso dell’anno. Eccolacon leper lalaNeonato nel lettino (Getty Images).Al momento non è possibile inoltrare le domande per il. Ladell’che sbloccherà il contributo una tantum previsto dalla Manovra doveva essere pubblicata nella prima settimana di aprile, ma ancora non èto l’ok del ministero del Lavoro. Il via libera alle richieste all’potrebbere da metà aprile.

