Bonus auto Lombardia 2025 23 milioni di incentivi per l’elettrico

Lombardia ha stanziato un fondo da 23 milioni di euro per finanziare nuovi incentivi rivolti ai cittadini che desiderano sostituire il proprio veicolo inquinante con un mezzo a basso impatto ambientale. Il nuovo EcoBonus non riguarda soltanto le automobili: tra le categorie ammesse rientrano anche motoveicoli, ciclomotori elettrici e cargo bike elettriche. Le risorse sono disponibili fino alle 12 del 31 ottobre 2025, salvo esaurimento anticipato.I diversi Bonus da richiedereNonostante la decisione del governo italiano di fermare gli incentivi per le auto nel 2025, l’impegno per accelerare la transizione ecologica verso una mobilità sostenibile continua, anche in vista del piano Ue per il rilancio del settore automotive. Il nuovo EcoBonus regionale si articola in tre linee di investimento, ognuna dedicata a una specifica categoria di veicoli e con contributi differenziati. Quifinanza.it - Bonus auto Lombardia 2025, 23 milioni di incentivi per l’elettrico Leggi su Quifinanza.it La Regioneha stanziato un fondo da 23di euro per finanziare nuovirivolti ai cittadini che desiderano sostituire il proprio veicolo inquinante con un mezzo a basso impatto ambientale. Il nuovo Econon riguarda soltanto lemobili: tra le categorie ammesse rientrano anche motoveicoli, ciclomotori elettrici e cargo bike elettriche. Le risorse sono disponibili fino alle 12 del 31 ottobre, salvo esaurimento anticipato.I diversida richiedereNonostante la decisione del governo italiano di fermare gliper lenel, l’impegno per accelerare la transizione ecologica verso una mobilità sostenibile continua, anche in vista del piano Ue per il rilancio del settoremotive. Il nuovo Ecoregionale si articola in tre linee di investimento, ognuna dedicata a una specifica categoria di veicoli e con contributi differenziati.

Bonus per l’acquisto di auto in Lombardia: come funziona, a chi spetta e come richiederlo - La Regione Lombardia ha pubblicato il 3 aprile il bando “Rinnova parco veicolare 2025”: l’iniziativa, già proposta l’anno passato, ha la finalità di sostituire i veicoli più inquinanti, ridurre il par ... (msn.com)

Incentivi auto 2025 Lombardia: come funzionano e come richiederli - Di seguito lo schema degli incentivi 2025 della Regione Lombardia. (msn.com)

Incentivi 2025 Lombardia, per le auto e non solo: come funzionano e come richiederli - INCENTIVI 2025 REGIONE LOMBARDIA Tre sono le linee di investimento cui corrispondono a bonus per determinate categorie dei veicoli. Vediamole: Linea A – Autovetture: incentivo all’acquisto di autovett ... (informazione.it)