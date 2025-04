Bonanni | Gasperini? Per lottare per il vertice devi fare questo

Bonanni ha parlato di Gianpiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta e accostato anche al Milan Pianetamilan.it - Bonanni: “Gasperini? Per lottare per il vertice devi fare questo” Leggi su Pianetamilan.it Intervistato a Tmw Radio, Massimoha parlato di Gianpiero, tecnico dell'Atalanta e accostato anche al Milan

Bonanni: “Gasperini? Per lottare per il vertice devi fare questo”. Alcuni opinionisti da TMW Radio. Bonanni: "Dichiarazioni preoccupanti di Ranieri post Roma-Juventus". Bonanni: "Lazio, ora arriva il bello. Roma, dichiarazioni preoccupanti di Ranieri". Ne parlano su altre fonti

Bonanni: «Nessuno si immaginava che la Lazio potesse vincere a Bergamo…» - L’ex giocatore ha commentato la vittoria ottenuta dalla Lazio nella trasferta di Bergamo, che ha fatto sprofondare ulteriormente l’Atalanta Massimo Bonanni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfo ... (lazionews24.com)

Bonanni: "Inter rischiava di perdere, è un punto guadagnato. Se il Napoli vince..." - Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore. Pari dell'Inter, che succede? "Il pensiero ... (tuttonapoli.net)

Roma, Gasperini prossimo allenatore? Lui apre: "Sarebbe un orgoglio" - L'obiettivo è riportare i giallorossi a lottare per posizioni di vertice, dopo un anno in chiaroscuro. E oggi Ranieri ha incassato l'apertura proprio di Gasperini: "A chi non piacerebbe allenare ... (msn.com)