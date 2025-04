Bomber Manolas 18 gol in 11 partite in Grecia | esultanza stile Roma-Barcellona VIDEO

Roma. Il ricordo di gioie lontane è insito nell’indole giallorossa, e ce ne una di partita che qualsiasi sostenitore della Magica, dai più famosi ai fedelissimi della Curva Sud, porta nel cuore e tira fuori all’occorrenza per concedersi un sorriso misto a lacrimuccia: quel Roma-Barcellona 3-0 del 10 aprile 2018, una serata indimenticabile.A pochi giorni dal 7° anniversario, è tempo di rispolverare, ancora una volta, quel match senza senso, concentrandosi su chi lo ha deciso con la zuccata vincente, all’82’, su corner al bacio di Under. Kostas Manolas è entrato di diritto nella storia della Roma quel giorno, un centrale di difesa che il vizietto del gol su palla inattiva lo ha sempre avuto, e in Grecia se ne sono accorti: a ottobre, dopo la parentesi alla Salernitana, ha deciso di ritornare in patria vestendo la maglia del Pannaxiakos (terza divisione greca), con la quale ha fino ad oggi messo a segno 18 gol in 11 partite. Sololaroma.it - Bomber Manolas, 18 gol in 11 partite in Grecia: esultanza stile Roma-Barcellona VIDEO Leggi su Sololaroma.it Se il focus della squadra è su un presente che vede l’imminente arrivo del derby della capitale, utile per risolvere un calvario big match che si trascina da troppo tempo, il passato rimane una valvola di sfogo imprescindibile per il tifoso della. Il ricordo di gioie lontane è insito nell’indole giallorossa, e ce ne una di partita che qualsiasi sostenitore della Magica, dai più famosi ai fedelissimi della Curva Sud, porta nel cuore e tira fuori all’occorrenza per concedersi un sorriso misto a lacrimuccia: quel3-0 del 10 aprile 2018, una serata indimenticabile.A pochi giorni dal 7° anniversario, è tempo di rispolverare, ancora una volta, quel match senza senso, concentrandosi su chi lo ha deciso con la zuccata vincente, all’82’, su corner al bacio di Under. Kostasè entrato di diritto nella storia dellaquel giorno, un centrale di difesa che il vizietto del gol su palla inattiva lo ha sempre avuto, e inse ne sono accorti: a ottobre, dopo la parentesi alla Salernitana, ha deciso di ritornare in patria vestendo la maglia del Pannaxiakos (terza divisione greca), con la quale ha fino ad oggi messo a segno 18 gol in 11

