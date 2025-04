Bombe Usa sullo Yemen l’Iran ritira le truppe per evitare lo scontro diretto

Mentre gli Stati Uniti continuano la propria operazione militare offensiva contro gli Houthi Yemeniti avviata nel mese di marzo, una campagna che ad oggi secondo Washington ha permesso di eliminare una serie di obiettivi e capi militari del gruppo ribelle causando più di 70 vittime, il comando centrale dell'esercito iraniano ha ordinato alle proprie truppe presenti sul territorio di abbandonarlo il prima possibile. Il numero effettivo di militari iraniani presenti in Yemen non è mai stato reso pubblico, ma oltre al supporto logistico e materiale, è noto che in passato l'Iran ha anche inviato consiglieri e comandanti militari a supporto dei ribelli Houthi. L'amministrazione Trump, a differenza di quella Biden, da quando è di nuovo al potere ha adottato una postura offensiva nei confronti del gruppo militare che controlla la parte occidentale dello Yemen, cercando di consolidare a più riprese il fondamentale controllo degli stretti marittimi ed eliminare eventuali minacce che possano compromettere la supremazia degli Usa questo ambito.

