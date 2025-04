Quotidiano.net - Bombardieri (Uil): Governo coinvolga sindacati sui dazi per tutelare i lavoratori

"Vorrei ricordare alche il tema deinon riguarda solo le aziende e le associazioni datoriali, ma anche i, perché è chiaro che, se hanno delle difficoltà, le aziende perdono i profitti, ma iperdono il posto di lavoro. Quindi, insieme alle associazioni datoriali, al tavolo di Palazzo Chigi, ilconvochi anche le organizzazioni sindacali". È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uil, PierPaolo, a margine dell'iniziativa "No aifantasma", organizzata dal suo sindacato, oggi, a Cosenza, sul precariato. "Non si può pensare di affrontare un momento così delicato solo con una parte del Paese. Alcuni esponenti del- ha sottolineato- hanno detto che inon sono una tragedia: magari è vero per chi guadagna tanti soldi, ma per un padre o una madre di famiglia, che rischiano di restare senza lavoro, è una catastrofe.