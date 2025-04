Bologna via Riva Reno | appena riaperta è già inaccessibile ai disabili

Bologna, 7 aprile 2025 – Via Riva Reno è stata appena riaperta, ma è praticamente inaccessibile a chi ha difficoltà a deambulare e deve servirsi di una carrozzina. I problemi ci sono anche per chi si muove con la bicicletta questo perché la pavimentazione è stata composta con i sanpietrini. La protesta arriva da cinque associazioni, Collettivo disability Pride Bologna, Collettivo SistemAbile, Associazione Rete per l'Autonomia, Associazione Uildm Bologna, Associazione Anmic Bologna, le quali denunciano: "Già i sanpietrini sono una scelta poco adatta all'accessibilità, ma che in questo caso sono stati montati in modo irregolare, causando vibrazioni insopportabili e pericolo di inciampo per chi si muove in carrozzina". "Non è possibile che una passeggiata si trasformi in una sofferenza.

