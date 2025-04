Bologna-Napoli vergogna sugli spalti | ecco cos’è successo

Bologna Napoli 1-1, brutto gesto dagli spalti: coro dei tifosi di casa contro la città partenopea.Fischio finale al Dall’Ara: si è concluso 1-1 il big match tra Bologna e Napoli. Dopo un discreto primo tempo degli azzurri, chiuso in vantaggio dai ragazzi di Antonio Conte grazie al gol di Anguissa, nel secondo tempo i partenopei non sono riusciti ad imporsi per via dell’intensità degli avversari, capaci di schiacciare gli azzurri.Bologna Napoli, il coro contro i tifosi azzurri: l’accadutoNei minuti finali, però, sono stati segnalati alcuni cori vergognosi aizzati direttamente dagli spalti rossoblù. Nei confronti del pubblico partenopeo, infatti, è stato indirizzato, purtroppo, l’oramai consueto e vergognoso coro “Vesuvio lavali col fuoco”. Un gesto che non c’entra niente nè con l’agonismo visto in campo che ha esaltato gli appassionati di questo sport nè con nient’altro: un atto becero che va condannato nella maniera più assoluta. Spazionapoli.it - Bologna-Napoli, vergogna sugli spalti: ecco cos’è successo Leggi su Spazionapoli.it 1-1, brutto gesto dagli: coro dei tifosi di casa contro la città partenopea.Fischio finale al Dall’Ara: si è concluso 1-1 il big match tra. Dopo un discreto primo tempo degli azzurri, chiuso in vantaggio dai ragazzi di Antonio Conte grazie al gol di Anguissa, nel secondo tempo i partenopei non sono riusciti ad imporsi per via dell’intensità degli avversari, capaci di schiacciare gli azzurri., il coro contro i tifosi azzurri: l’accadutoNei minuti finali, però, sono stati segnalati alcuni cori vergognosi aizzati direttamente daglirossoblù. Nei confronti del pubblico partenopeo, infatti, è stato indirizzato, purtroppo, l’oramai consueto e vergognoso coro “Vesuvio lavali col fuoco”. Un gesto che non c’entra niente nè con l’agonismo visto in campo che ha esaltato gli appassionati di questo sport nè con nient’altro: un atto becero che va condannato nella maniera più assoluta.

