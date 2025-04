Bologna-Napoli un titolarissimo a rischio forfait! La situazione a poche ore dal match

match a rischio per un titolatissimo, Conte pensa ad un'alternativa: i dettagli.Manca sempre meno alla super sfida tra Bologna e Napoli di stasera. Occhi puntati sul big match che potrebbe fare da crocevia sia alla lotta scudetto che alla lotta per i posti alla prossima Champions League. Emiliani e campani si sfideranno alla ricerca di tre punti fondamentali, soprattutto dopo la sconfitta dell'Atalanta contro la Lazio e dopo il pareggio dell'Inter contro il Parma.C'è, però, una notizia che preoccupa il Napoli a poche ore dal calcio d'inizio: si tratta di Alex Meret. Nelle ultime ore sarebbe stato colpito da alcuni sintomi influenzali che lo mettono in forte dubbio per il match di stasera.Meret influenzato, si allena ma resta in dubbio: la situazioneRegolarmente convocato per la sfida col Bologna, il portiere azzurro è stato visto indossare una mascherina protettiva, simbolo del malessere che sta vivendo nelle ultime ore.

Serie A: stasera Bologna-Napoli. Probabili formazioni DIRETTA - Testa e muscoli pronti li ha Lukaku, giunto a quota 11 gol nel match contro il Milan e che a Bologna vuole riprendere il ritmo già dimostrato con la maglia dell'Inter contro i rossoblù, contro i quali ... (ansa.it)

Napoli, la notte della verità: a Bologna ultimo treno scudetto? Conte coi titolarissimi - Il Bologna è un avversario tosto, che gioca bene, che fa correre gli avversari. Ma il vero nemico del Napoli e il Napoli stesso, come dimostrato a Venezia. Ecco, per sentirsi davvero in corsa per lo s ... (informazione.it)

Bologna-Napoli: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Posticipo della 31a giornata di Serie A, il monday night offre un big match dal peso specifico enorme nella storia di questo campionato, quello tra Bologna e Napoli. La squadra di Italiano ... (msn.com)