Bologna-Napoli tra Champions e scudetto | Streaming Gratis e Diretta Live del monday night

Doveva essere una giornata, la 31ª, cruciale per gli equilibri di questa Serie A, visti i tanti scontri diretti sia in zona Europa che nella lotta salvezza. A farla da padrone però paura e il segno X (6 pareggi su 9 partite), ma manca ilall’appello, una sfida che promette fuoco e fiamme per forza delle squadre e posta in palio: alle 20:45, sul prato del Dall’Ara, in campoper tre punti pesantissimi, chi per la fugae chi per coltivare un sognopiù che mai vivo.E in effetti, visti i risultati degli ultimi due giorni, trattasi di un’occasione d’oro per entrambe tale confronto, a cominciare da una banda di Italiano che ha visto soltanto la Lazio fare bottino pieno vicino a lei. Battere ilvorrebbe dire non solo allungare sulle inseguitrici (Juventus ora a pari punti dopo il pareggio di Roma), ma anche superare l’Atalanta al terzo posto, ora distante 2 lunghezze.