Bologna-Napoli | Sfida Cruciale al Dall' Ara per la Corsa Scudetto

Bologna che ha nel mirino il terzo posto, ma che è chiamato pure a guardarsi le spalle in virtù di un calendario in salita. Ma ha il passo dello scalatore, la squadra di Italiano, risalita da novembre a oggi fino al quarto posto. Il tutto al cospetto di un Napoli che cerca una sterzata per riaprire la Corsa Scudetto. Il Bologna è la squadra più in forma delle ultime 5 partite: 15 punti, prima nella classifica parziale insieme con la Roma, ma davanti per differenza reti, insomma la migliore di tutte. Ed è la seconda squadra migliore della serie A nelle ultime 10 partite. E il Napoli? Secondo per rendimento nelle ultime 15 partite, nelle ultime 5 è precipitato al settimo: ma in caso di blitz risalirebbe a -1 Dall’Inter e in pienissima Corsa salvezza. Sport.quotidiano.net - Bologna-Napoli: Sfida Cruciale al Dall'Ara per la Corsa Scudetto Leggi su Sport.quotidiano.net Proseguire il momento magico, è l’obiettivo delche ha nel mirino il terzo posto, ma che è chiamato pure a guardarsi le spalle in virtù di un calendario in salita. Ma ha il passo dello scalatore, la squadra di Italiano, risalita da novembre a oggi fino al quarto posto. Il tutto al cospetto di unche cerca una sterzata per riaprire la. Ilè la squadra più in forma delle ultime 5 partite: 15 punti, prima nella classifica parziale insieme con la Roma, ma davanti per differenza reti, insomma la migliore di tutte. Ed è la seconda squadra migliore della serie A nelle ultime 10 partite. E il? Secondo per rendimento nelle ultime 15 partite, nelle ultime 5 è precipitato al settimo: ma in caso di blitz risalirebbe a -1’Inter e in pienissimasalvezza.

Bologna-Napoli, la posta in palio è altissima per tutti: gli azzurri devono sfatare un tabù. Bologna vola verso la Champions: Ndoye e Orsolini protagonisti. I risultati della domenica. Oggi si chiude con il botto il 31° turno. ?? I TEMI DELLA SFIDA. Pazzanese: “Napoli, lo snodo cruciale passa per la via Emilia”. Radio Casteldebole – Dall’infermeria non arrivano buone notizie in vista di lunedì. Lunedì snodo cruciale a Bologna per il Napoli. Ne parlano su altre fonti

Il Bologna per il terzo posto, il Napoli per braccare l’Inter: al Dall’Ara sfida fra big - BOLOGNA – Benvenuti al Dall’Ara, lo scudetto passa anche da qui. Davvero difficile, in questo momento, chiedere di meglio. Se ne assegnasse uno per il solo girone di ritorno, il Bologna sarebbe davant ... (bologna.repubblica.it)

Bologna-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in tv - Una sfida da tutto esaurito. Rossoblù per il terzo posto, partenopei per lo scudetto. Al Dall’Ara ci si gioca tutto. Prima di definire con Conte, De Laurentiis aveva pensato anche a Italiano ... (msn.com)

Bologna-Napoli: La sfida che può cambiare le sorti della Champions e dello Scudetto - Bologna ospita il Napoli in una sfida cruciale per la corsa alla Champions League e allo Scudetto, entrambe le squadre pronte a dare il massimo. (news-sports.it)