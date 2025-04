Spazionapoli.it - Bologna-Napoli, resiste il ballottaggio tra Anguissa e Gilmour: il favorito

Si avvicina sempre più il fischio d’inizio della sfida tra ile il, in programma per questa sera alle ore 20:45. Le ultime di formazione per Antonio Conte.Novanta minuti per capire cosa può dire ilin questo finale di stagione per quanto riguarda lo Scudetto. All’orizzonte, la ghiotta occasione di accorciare sull’Inter in classifica, che è stata invece fermata a sorpresa in casa del Parma con un pareggio. Tre punti contro il, squadra più in forma di tutte le venti squadre di Serie A, avrebbero un peso enorme in merito alle speranze tricolore della squadra di Antonio Conte.Servirà, per questo motivo, che la squadra arrivi nelle migliori condizioni possibili. Si parte da un organico che, dopo diversi mesi, sarà per la prima volta a disposizione quasi nella sua totalità, al netto dell’indisponibilità di Spinazzola (e anche del terzo portiere Nikita Contini, che ne avrà ancora per diverse settimane.