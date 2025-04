Bologna-Napoli | probabili formazioni orario e dove vedere la partita in tv

Bologna, 7 aprile 2025 – Il Bologna per il terzo posto, il Napoli per far sentire il fiato sul collo all’Inter nella corsa scudetto. Ergo: mai come questa notte gli occhi della serie A saranno puntati sul prato del Dall’Ara. Italiano-Conte è sfida di vertice nell’accezione più classica, ma in realtà è molto di più. Perché Bologna-Napoli non solo chiude il weekend allargato della trentunesima giornata: è il crocevia per i posti che più contano della serie A. Un crocevia ancora più cruciale dopo la vittoria di ieri della Lazio sul campo dell’Atalanta: battendo il Napoli Italiano scavalcherebbe Gasperini in attesa di sfidarlo tra sei giorni al Gewiss Stadium. Pari intanto tra Roma e Juve, 1-1. Bologna-Napoli, allora. I rossoblù, tra campionato e Coppa Italia, vantano una striscia aperta di 6 vittorie e hanno il vantaggio del fattore Dall’Ara, nel 2025 un fortino inespugnabile. Sport.quotidiano.net - Bologna-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in tv Leggi su Sport.quotidiano.net , 7 aprile 2025 – Ilper il terzo posto, ilper far sentire il fiato sul collo all’Inter nella corsa scudetto. Ergo: mai come questa notte gli occhi della serie A saranno puntati sul prato del Dall’Ara. Italiano-Conte è sfida di vertice nell’accezione più classica, ma in realtà è molto di più. Perchénon solo chiude il weekend allargato della trentunesima giornata: è il crocevia per i posti che più contano della serie A. Un crocevia ancora più cruciale dopo la vittoria di ieri della Lazio sul campo dell’Atalanta: battendo ilItaliano scavalcherebbe Gasperini in attesa di sfidarlo tra sei giorni al Gewiss Stadium. Pari intanto tra Roma e Juve, 1-1., allora. I rossoblù, tra campionato e Coppa Italia, vantano una striscia aperta di 6 vittorie e hanno il vantaggio del fattore Dall’Ara, nel 2025 un fortino inespugnabile.

