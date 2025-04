Bologna-Napoli McTominay chiede il cambio | Conte inserisce Gilmour

Bologna, che ha dovuto sostituire Lukasz Skorupski con il secondo portiere Federico Ravaglia, anche il Napoli è stato obbligato. Leggi su Calciomercato.com Dopo quello del, che ha dovuto sostituire Lukasz Skorupski con il secondo portiere Federico Ravaglia, anche ilè stato obbligato.

Come sta McTominay? Ecco cosa filtra per Bologna-Napoli. IL COMMENTO - Scotto: "Napoli, Lobotka e McTominay ci saranno col Bologna, Spinazzola verso il recupero". McTominay segna in Nazionale e chiede spazio: come può cambiare il Napoli col suo innesto. C'è un concetto di Conte chiarissimo a tutto lo spogliatoio Napoli, ecco qual è. Vanoli chiede più determinazione e Conte: "Scelto Napoli per la piazza, contento per McTominay". LO SCOZZESE - Napoli, McTominay in via di guarigione, a disposizione contro il Bologna. Ne parlano su altre fonti

Bologna-Napoli, McTominay chiede il cambio: Conte inserisce Gilmour - Dopo quello del Bologna, che ha dovuto sostituire Lukasz Skorupski con il secondo portiere Federico Ravaglia, anche il Napoli è stato obbligato ad effettuare un. (calciomercato.com)

Bologna-Napoli, formazioni ufficiali: torna McTominay ma Conte perde Buongiorno. C'è Dallinga e non Castro, out Calabria - SERIE A - Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Antonio Conte per il posticipo della 31a giornata in programma lunedì 7 aprile al Dall'Ara. Bologna ... (eurosport.it)

Verso Bologna-Napoli: Conte si affida a McTominay, si torna al 4-3-3 - La sfida tra Bologna e Napoli sarà una sfida di vitale importanza. Gli azzurri lotteranno per lo scudetto, mentre i rossoblu per la Champions. (internapoli.it)