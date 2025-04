Bologna-Napoli LIVE 1-1 | Castro a cm dal goal

Bologna-Napoli 1-1, 31esima giornata di Serie A. goal E AZIONI SALIENTI - 89` - Miracolo di Scuffet su Holm, la palla carambola sul ginocch. Leggi su Calciomercato.com 1-1, 31esima giornata di Serie A.E AZIONI SALIENTI - 89` - Miracolo di Scuffet su Holm, la palla carambola sul ginocch.

DIRETTA/ Bologna Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: Conte perde Meret e Buongiorno! (7 aprile 2025). Live Bologna - Napoli - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 07/04/2025. Bologna-Napoli, diretta Serie A: segui la gara che vale la corsa scudetto per Conte. Bologna-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Serie A, in campo Bologna-Napoli: al Dall'Ara la sblocca Anguissa e Ndoye fa pari - Aggiornamento del 07 Aprile delle ore 22:27. Bologna-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming. Ne parlano su altre fonti

Bologna-Napoli LIVE 0-1: Dallinga di testa, blocca Scuffet - Bologna-Napoli 0-1, 31esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI - 47` - Dallinga di testa, blocca Scuffet Secondo tempo 45` - Cross ... (msn.com)

Bologna-Napoli LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Bologna-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... (fanpage.it)

LIVE Bologna-Napoli 0-0: intervento duro di Lukaku, Orsolini resta per terra - Intervento di Lukaku che prima prende il pallone anticipando Orsolini poi però arriva duro anche sull'attaccante del Bologna: fallo senza cartellino, ma l'azzurro ha bisogno dell'intervento dei ... (gazzetta.it)