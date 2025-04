Bologna-Napoli | le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna-Napoli chiude stasera alle 20.45 la 31esima giornata di Serie A. I partenopei, secondi a – 4 dall’Inter, hanno l’occasione di ridurre le distanze dalla capolista mentre gli emiliani, momentaneamente agganciati dalla Juve vogliono confermarsi al quarto posto in classifica che significherebbe Champions League.Bologna-Napoli: la situazione delle due squadreGli uomini di Antonio Conte arrivano al Dall’Ara reduci dalla vittoria con il Milan e trovano un Bologna che che ha vinto le ultime 5 gare in campionato. E in casa la squadra di Italiano è imbattuta nel 2025 Bologna-Napoli: le probabili formazioniConte recupera McTominay e dovrebbe varare un 4-3-3 con Lukaku al centro dell’attacco, che poi vede a destra da Politano e a sinistra da Neres. Lobotka e Anguissa completano la mediana con lo scozzese. Lapresse.it - Bologna-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi su Lapresse.it chiude stasera alle 20.45 la 31esima giornata di Serie A. I partenopei, secondi a – 4 dall’Inter, hanno l’occasione di ridurre le distanze dalla capolista mentre gli emiliani, momentaneamente agganciati dalla Juve vogliono confermarsi al quarto posto in classifica che significherebbe Champions League.: la situazione delle due squadreGli uomini di Antonio Conte arrivano al Dall’Ara reduci dalla vittoria con il Milan e trovano unche che ha vinto le ultime 5 gare in campionato. E in casa la squadra di Italiano è imbattuta nel 2025: leConte recupera McTominay e dovrebbe varare un 4-3-3 con Lukaku al centro dell’attacco, che poi vede a destra da Politano e a sinistra da Neres. Lobotka e Anguissa completano la mediana con lo scozzese.

