Bologna-Napoli le formazioni ufficiali | la decisione su Meret

Tempo di lettura: 2 minutiIl pareggio dell’Inter a Parma ha rimesso tutto in discussione. Ilsi ritrova padrone del proprio destino e, nel posticipo del lunedì valido per la 31ª giornata di Serie A, fa visita al lanciatissimodi Vincenzo Italiano. Con una vittoria, i partenopei si porterebbero a un solo punto di distanza dai nerazzurri, riaccendendo il sogno Scudetto che sembrava ormai lontano. A rendere ancora più rovente la sfida del “Dall’Ara” è la posta in palio anche per gli emiliani: la squadra di Italiano è in piena corsa per una storica riconferma in Champions League e non ha alcuna intenzione di frenare.Nel, Italiano conferma il 4-2-3-1 con Dallinga unica punta supportata da Orsolini, Odgaard e Ndoye. Castro, appena rientrato dall’infortunio, parte dalla panchina.