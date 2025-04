Bologna-Napoli la sfida di Italiano | resta lui il preferito di ADL in caso di addio di Conte

Bologna-Napoli è la sfida del passato, presente e forse futuro del tecnico rossoblu, che si trova in cima alla lista dei desideri del patron azzurro in caso di interruzione del rapporto con Antonio Conte. Bologna-Napoli può dire tanto questa sera nella corsa scudetto e in quella Champions. Lì dove Vincenzo Italiano vuole portare i rossoblu,

