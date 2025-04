Spazionapoli.it - Bologna-Napoli: “Ecco chi sarà decisivo”, l’analisi dell’ex

Leggi su Spazionapoli.it

Ha vestito entrambe le maglie, e stasera guaderà la maglia con un occhio speciale:.Contro ililè chiamato ad un match solido. Portare a casa i tre punti in una trasferta tanto complicata significherebbe mettersi ad un solo punto di distanza dall’Inter, che ha pareggiato contro il Parma.Una sfida per nulla banale, con i padroni di casa che hanno l’occasione di staccare Juventus e Lazio e, soprattutto, di sorpassare in classifica l’Atalanta, battuta dalla Lazio.Ai microfoni di Repubblica ha analizzato la gara Emanuele Giaccherini, ora commentatore sportivo ma ex di entrambe le squadre. Tra il 2016 ed il 2018, infatti, Giaccherini ha vestito le maglia sia delche del(LaPresse) spazio