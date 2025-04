Bologna-Napoli dove vederla in TV e streaming | probabili formazioni

Bologna-Napoli chiude oggi la 31a giornata di Serie A. Si gioca al Dall'Ara a partire dalle 20:45. Diretta esclusiva dietro abbonamento sia in TV sia per lo streaming con il servizio garantito da DAZN. Leggi su Fanpage.it chiude oggi la 31a giornata di Serie A. Si gioca al Dall'Ara a partire dalle 20:45. Diretta esclusiva dietro abbonamento sia in TV sia per locon il servizio garantito da DAZN.

