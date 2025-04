Calciomercato.it - Bologna-Napoli, doppio forfait per gli azzurri: le scelte di Conte

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico dei partenopei perde all’ultimo due pedine importantissime del suo scacchiere. Le ultime dallo stadio ‘Dall’Ara’Doppia tegola per Antonio, che a pochi minuti dideve ridisegnare la formazione assieme al suo vice Stellini.per gli: ledi(LaPresse) – Calciomercato.itIl mister guarderà la partita dalla tribuna del Dall’Ara a causa della squalifica rimediata a seguito della somma di ammonizioni, ma le vere assenze sono quelle in campo. Innanzitutto, Alex Meret salterà la sfida a causa del suo stato influenzale. Il portiere viene sostituito da Simone Scuffet, arrivato in prestito dal Cagliari nel mese di gennaio. La sua ultima partita risale a Monza-Cagliari, vinta per 2-1 dai rossobluMa soprattutto, non ci sarà Alessandro Buongiorno che non ha recuperato del tutto da un problema muscolare accusato durante-Milan.