Juventusnews24.com - Bologna Napoli 1-1, un grande gol di Ndoye regala un punto a Italiano che supera i bianconeri: il resoconto

di Redazione JuventusNews241-1, ungol diun: la sintesi del match di Serie A pareggiatofinisce 1-1 conche risponde alla rete di Anguissa. Due bellissimi gol che portano unche scavalca così la Juventus in classifica al quarto posto. Si ferma anche ildi Conte dopo il pareggio del Parma contro l'Inter per la lotta scudetto.Si infiamma ancora di più la lotta per conquistare un posto in Champions League con la squadra diche ha dimostrato di potersela giocare con tutti.