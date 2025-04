Ilnapolista.it - Bologna-Napoli 1-1, pareggio di tacco di Ndoye (LIVE)

Ilsfida i felsenei nel monday night della trentunesima giornata per accorciare in testa alla classifica dopo il passo falso dei nerazzurri contro il Parma. Conte perde Buongiorno per un risentimento muscolare e Meret per influenza. Al loro posto dentro Scuffet (all’esordio) e Juan Jesus, nel frattempo però la buona notizia del ritorno di McTominay arruolabile tra gli undici di partenza. Tecnico leccese in tribuna per la squalifica che dovrà guardare i suoi dalle tribune. Ildal canto suo arriva da un periodo molto positivo e nella piena condizioni di potersi giocare un posto nella prossima Champions League. Italiano ricorre di nuovo a Dallinga dopo il rientro recente di Castro tra i convocati. 67? Prosegue la spinta schiacciante dei rossoblu64? Gol clamoroso di, Odgaard sfugge a Di Lorenzo e mette in mezzo dovecolpisce di, centrando prima la traversa e poi la rete60? Occasione per Orsolini! tiro al volo in area dopo un’azione prolungata.