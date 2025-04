Ilnapolista.it - Bologna-Napoli 1-1, nessun accorcio in testa, pareggio in sofferenza al dall’Ara. Rileggi qui la partita.

Ilsfida i felsenei nel monday night della trentunesima giornata per accorciare inalla classifica dopo il passo falso dei nerazzurri contro il Parma. Conte perde Buongiorno per un risentimento muscolare e Meret per influenza. Al loro posto dentro Scuffet (all’esordio) e Juan Jesus, nel frattempo però la buona notizia del ritorno di McTominay arruolabile tra gli undici di partenza. Tecnico leccese in tribuna per la squalifica che dovrà guardare i suoi dalle tribune. Ildal canto suo arriva da un periodo molto positivo e nella piena condizioni di potersi giocare un posto nella prossima Champions League. Italiano ricorre di nuovo a Dallinga dopo il rientro recente di Castro tra i convocati. 94? Occasione pazzesca per il! Tiro di Raspadori da fuori deviato da Olivera, quasi entra ma Ravaglia fa un riflesso pazzesco91? Dentro Ngonge per Politano90? Quattro minuti di recupero88? Giallo anche per Anguissa, e punizione dalla trequarti sinistra85? Continua l’assedio degli emiliani, che82? Azzurri che faticano a ripartire e riproporre in avanti78? Giallo per Olivera punizione quasi dalla lunetta del corner76? Cambi anche per Italiano, dentro anche Castro73? Fuori anche Neres e dentro Raspadori.