Sport.quotidiano.net - Bologna-Napoli 1-1, Ndoye replica ad Anguissa. Azzurri a -3 dall'Inter

, 7 aprile 2025 - In un certo senso la 'partita' delè cominciata già sabato pomeriggio, quando il Parma si è reso protagonista di una clamorosa doppia rimonta sull', impedendone la fuga in avanti in classifica: l'occasione per la prima inseguitrice è troppo ghiotta per portarsi a -1 dopo aver rischiato il -6. In effetti, come un po' da consuetudine, gli(privi degli infortunati Meret e Buongiorno) partono meglio e capitalizzano l'approccio di fuoco con una penetrazione vincente diche beffa l'a difesa di casa: anche Skorupski, che nell'occasione si fa pure male. I rossoblù crescono strada facendo, cominciando a guadagnare anche qualche ottima chance prima di pervenire al pareggio con. I padroni di casa insistono e sfiorano a più riprese il gol del vantaggio prima di soffrire nel finale, quando ilsi rituffa in attacco.