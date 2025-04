Internews24.com - Bologna Napoli 1-1, Ndoye ferma la rincorsa di Conte! Inter ancora a +3. La classifica Serie A aggiornata

Leggi su Internews24.com

di Redazione1-1,ladia +3. Ladopo il match del Dall’AraTermina qui l’ultima gara valida per questa 31a giornata diA, che ha visto ildi Antoniopareggiare 1-1 contro ildi Italiano. Azzurri che vanno in vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete di Anguissa, raggiunti poi nella seconda frazione dai felsini, che dopo una grande azione, trovano il pari con lo svizzeroche non sfrutta la chance di avvicinarsi all’davanti a +3.A, la68 punti (31 partite giocate)65 (31)Atalanta 58 (31)57 (31)Juventus 56 (31)Lazio 55 (31)Roma 53 (31)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Udinese 40 (31)Torino 40 (31)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Hellas Verona 31 (31)Cagliari 30 (31)Parma 27 (31)Lecce 26 (31)Empoli 24 (31)Venezia 21 (31)Leggi sunews24.