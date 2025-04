Bologna il chirurgo estetico Stefano Stracciari arrestato Accusato di aver sfigurato le pazienti avrebbe continuato a lavorare nonostante lo stop

Bologna hanno arrestato questa mattina il medico e chirurgo estetico Stefano Stracciari, 68 anni, già sospeso dall’esercizio della professione medica per un anno e sottoposto al divieto di dimora a Pianoro per aver violato i sigilli del suo studio. L’ordinanza della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Bologna, è arrivata in aggravamento della misura del divieto di dimora. Perché l’uomo aveva continuato a visitare pazienti nel proprio studio violando i sigilli. Dopo avere ricevuto il divieto di dimora a Pianoro, il medico aveva indicato come luogo di domicilio un’altra casa, a Bologna. Ma lo scorso 3 aprile è stato sorpreso dai militari, nel corso di specifico servizio, uscire dall’abitazione di Pianoro dove, tra l’altro, si trova anche il suo ambulatorio. Leggi su Open.online I Carabinieri del Nas e del Comando Provinciale dihannoquesta mattina il medico e, 68 anni, già sospeso dall’esercizio della professione medica per un anno e sottoposto al divieto di dimora a Pianoro perviolato i sigilli del suo studio. L’ordinanza della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di, è arrivata in aggravamento della misura del divieto di dimora. Perché l’uomo avevaa visitarenel proprio studio violando i sigilli. Dopoe ricevuto il divieto di dimora a Pianoro, il medico aveva indicato come luogo di domicilio un’altra casa, a. Ma lo scorso 3 aprile è stato sorpreso dai militari, nel corso di specifico servizio, uscire dall’abitazione di Pianoro dove, tra l’altro, si trova anche il suo ambulatorio.

