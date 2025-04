Bologna Castro out contro il Napoli? Aggiornamento sulle sue condizioni

Castro è uno dei nomi che ha sorpreso in questo campionato di Serie A, motivo per cui i tifosi del Napoli si chiedono se sarà o meno in campo con il suo Bologna nel match di questa sera.Cresce l’attesa tra i tifosi del Napoli, in vista della sfida contro il Bologna, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Dall’Ara ci sono in palio tre punti che potrebbero valere, in realtà, anche di più: all’orizzonte, c’è la chance da non fallire di portarsi a un solo punto di distacco dall’Inter, che a sua volta ha pareggiato per 2-2 nella trasferta di Parma.Per gli azzurri, però, non sarà facile: la squadra di Vincenzo Italiano è una delle più in forma in questo momento e anch’essa ha la possibilità di mandare un messaggio importante in chiave classifica, considerando la sconfitta dell’Atalanta contro la Lazio e il pareggio della Juventus contro la Roma. Spazionapoli.it - Bologna, Castro out contro il Napoli? Aggiornamento sulle sue condizioni Leggi su Spazionapoli.it Santiagoè uno dei nomi che ha sorpreso in questo campionato di Serie A, motivo per cui i tifosi delsi chiedono se sarà o meno in campo con il suonel match di questa sera.Cresce l’attesa tra i tifosi del, in vista della sfidail, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Dall’Ara ci sono in palio tre punti che potrebbero valere, in realtà, anche di più: all’orizzonte, c’è la chance da non fallire di portarsi a un solo punto di distacco dall’Inter, che a sua volta ha pareggiato per 2-2 nella trasferta di Parma.Per gli azzurri, però, non sarà facile: la squadra di Vincenzo Italiano è una delle più in forma in questo momento e anch’essa ha la possibilità di mandare un messaggio importante in chiave classifica, considerando la sconfitta dell’Atalantala Lazio e il pareggio della Juventusla Roma.

Bologna-Napoli, Calabria out: l'esito degli esami. Castro in dubbio. Bologna, Italiano: "Castro out contro l'Empoli in Coppa Italia, sul portiere...". Bologna, differenziato per Castro. Calabria out per tre settimane. ON AIR - Bortolotti: "Bologna, Castro ci sarà contro il Napoli, out Calabria". Castro out per Empoli-Bologna, al lavoro in vista del Napoli. Ultime da Bologna: Castro ancora a parte, Calabria out tre settimane. Ne parlano su altre fonti

Bologna, Italiano deve fare una scelta in attacco: cosa cambia con Castro o Dallinga - Thijs Dallinga o Santi Castro, in questa nuova notte del Dall’Ara che il Bologna vuole e anche deve far diventare ancora una volta bella, non potendo permettersi di fermarsi? Perché è vero che il Napo ... (msn.com)

Bologna, Castro è tornato in gruppo! Le condizioni in vista del Napoli - Direttamente dall'allenamento odierno giungono novità per la sfida al Napoli. Mister Italiano ha ritrovato Santiago Castro che questa mattina si è allenato regolarmente con il resto del gruppo squadra ... (fantacalcio.it)

Bologna, Italiano: "Castro out contro l'Empoli in Coppa Italia, sul portiere..." - 'Quando si arriva a disputare una semifinale... il percorso che ha fatto il nostro avversario, non possiamo pensare che non sarà difficile anche per noi. Formazione con qualità e talento, in quel camp ... (informazione.it)