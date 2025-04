Lanotiziagiornale.it - Bolivia, alluvioni e inondazioni shock causano 55 morti. E il governo dichiara lo stato di emergenza in tutto il Paese

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Orrore in, dove – a causa del cambiamento climatico – la stagione delle piogge sta causando una vera e propria strage, con almeno 55 vittime. Purtroppo, si tratta di un bilancio provvisorio, come spiegato dal viceministro della Protezione civile, Juan Carlos Calvimontes, nel corso di un’intervista all’emittenteTv, poiché al momento risultano “disperse altre otto persone”.Secondo quanto riferito dalle autoritàne, le, “di intensità inaudita”, hanno coinvolto un totale di oltre 590 mila famiglie, di cui 170 mila hanno riportato danni diretti. Il maltempo ha spinto le autorità regionali e provinciali – inclusa la capitale La Paz e il cuore industriale di Santa Cruz – are lodi55