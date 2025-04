Boccadifalco incidente tra un' auto e uno scooter | bimbo di 4 anni in rianimazione

Un bambino di quattro anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente tra un'auto e uno scooter elettrico nel quartiere Boccadifalco. Il piccolo, che si trovava sullo scooter, è stato portato prima all'ospedale Ingrassia e poi scortato dai carabinieri all'Ospedale dei Bambini.

