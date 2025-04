Blocco treni su linea Venezia-Bologna oltre 2 ore ritardi

Blocco dei treni sull'Adriatica per un investimento nel Bolognese, ancora una giornata di disagi e ritardi per pendolari e viaggiatori. La circolazione sulla linea Venezia-Bologna è stata sospesa per due ore e mezzo (dalle 10.30 fino all'una circa) tra Monselice e Terme Euganee per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria in seguito a un investimento (tra Monselice e Battipaglia). Pesanti le ripercussioni sul traffico, con treni AV e regionali sulla tratta Venezia-Napoli-Salerno che registrano ritardi di oltre due ore e mezzo. Gli Alta Velocità sono stati instradati sul percorso alternativo tra Padova e Bologna via Verona. Alcuni regionali sono stati limitati o cancellati.

Blocco treni su linea Venezia-Bologna, oltre 2 ore ritardi - Disagi anche sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna. La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo i rallentamenti - iniziati alle 9 di questa mattina - dovuti ad accertamenti tecnici sulla ... (tg24.sky.it)

Persona investita dal treno, linea ferroviaria bloccata fra Terme Euganee e Monselice. Ritardi e deviazioni - PADOVA - La linea ferroviaria Venezia-Bologna è bloccata dalle 10.30 di oggi (7 aprile) fra le stazioni di Terme Euganee e Monselice, nel Padovano, per l'investimento di una persona. (msn.com)

