Blitz alle porte di Roma sgominata banda di pusher italo albanese | 9 arresti

Roma, tra Tivoli e Guidonia, si è svegliata con l'elicottero e i lampeggianti dei carabinieri. Blitz all'alba di oggi, lunedì 7 aprile, coordinato dalla direzione distrettuale antimafia che ha portato all'arresto di 9 persone, 7 italiani e due albanesi, tutti accusati di essere i. Romatoday.it - Blitz alle porte di Roma, sgominata banda di pusher italo albanese: 9 arresti Leggi su Romatoday.it La zona a est di, tra Tivoli e Guidonia, si è svegliata con l'elicottero e i lampeggianti dei carabinieri.all'alba di oggi, lunedì 7 aprile, coordinato dalla direzione distrettuale antimafia che ha portato all'arresto di 9 persone, 7 italiani e due albanesi, tutti accusati di essere i.

Blitz alle porte di Roma, sgominata banda di pusher italo albanesi: 9 arresti. Il centro migranti era una base per il traffico di droga. Furti in casa in zona Murri: al palo banda che usava "chiavi georgiane” per aprire le porte blindate | VIDEO. Sgominata piazza spaccio a Catania: 18 arresti, 5 sono minori. Rubavano ferro e rame dagli edifici, sgominata banda. Colpo ai narcos, in una villetta nascosti 1000 chili di hashish: maxi sequestro alle porte di Roma. Ne parlano su altre fonti

Blitz alle porte di Roma, sgominata banda di pusher italo albanesi: 9 arresti - Le indagini dei carabinieri hanno consentito di raccogliere indizi sull'esistenza di una articolata organizzazione criminale impegnata nello spaccio di stupefacenti nei comuni di Tivoli e Guidonia ... (romatoday.it)

Roma, nei B&b gli “ospiti fantasma”: blitz tra Prati e San Lorenzo, chiuse 4 strutture illegali - Quattro strutture abusive individuate dalla polizia in cinque giorni. Quasi una ogni 24 ore. Oltre 300 le unità irregolari scoperte dalle forze dell'ordine nell'ultimo anno. (ilmessaggero.it)

Roma, droga in centro: maxi-blitz, chi finisce in arresto all'alba | Libero Quotidiano.it - (ilmessaggero.it) Blitz antidroga dei carabinieri coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, a Roma e provincia, con l’arresto di 26 persone accusate di associazione per ... (informazione.it)