Romadailynews.it - Blitz all’alba tra Tivoli e Guidonia: 9 arresti per traffico di armi e droga

La zona a est di Roma, tra, è stata teatro di un’imponente operazionedi oggi, lunedì 7 aprile. Un’azione condotta dai Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), ha portato all’arresto di 9 persone, tra cui 7 italiani e 2 albanesi. Tutti sono accusati di far parte di un’associazione per delinquere dedita aldi sostanze stupefacenti e di detenere e portare abusivamentecomuni.Le indagini, avviate nel 2021, hanno rivelato l’esistenza di una rete criminale attiva principalmente nei comuni di, dove il gruppo aveva messo in piedi una vera e propria struttura logistica per lo smercio di. Grazie a un lavoro investigativo meticoloso, i carabinieri hanno raccolto prove sufficienti per disarticolare l’organizzazione, che aveva acquisito un’egemonia su una delle piazze di spaccio più attive della zona, quella di Favale di