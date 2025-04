Lettera43.it - Black Monday, cos’è il lunedì nero che sconvolse le Borse mondiali nel 1987

L’ondata dei dazi commerciali introdotti da Trump ha travolto i mercati globali. Il 7 aprile infatti sono crollate leasiatiche con perdite che hanno raggiunto persino la doppia cifra. Non va meglio nemmeno a Wall Street, con S&P che da febbraio ha bruciato 10 mila miliardi di dollari. L’avvio di settimana in rosso ha fatto nuovamente parlare di, che in finanza richiama alla memoria il 19 ottobrequando la Piazza americana e, in seguito, quelle di tutto il mondo, registrarono un’enorme perdita: la sola Wall Street perse il 22,6 per cento del suo valore, il massimo declino giornaliero nella storia. Un fenomeno poi raccontato in serie tivù e al cinema., cosa significa e qual è il precedente delA lanciare l’allarme sull’eventualità di un nuovoè stato per primo Jim Cramer, che su Cnbc conduce la trasmissione economica Mad Money, il quale ha paventato «possibilità concrete» per un crollo simile a quello del