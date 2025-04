Internews24.com - Bisseck svela tutto: «Champions? È il mio sogno, se la vinco potrei anche smettere! Ecco com’è nato il mio trasferimento all’Inter, sul match contro il Bayern vi dico…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl difensore dell’Inter, Yann, ha detto la sua alla vigilia delilMonaco, ripercorrendo alcune tappe della sua carrieraLunga intervista concessa da Yanna Kicker, ed uscita proprio oggi, alla vigilia diMonaco Inter. Il difensore nerazzurro ha ammesso come il suosia quello di vincere laLeague.STANCO DI PARLARE DI ME? – «Diventa un po’ ripetitivo, ma potrebbe sicuramente essere molto peggio. Ci sono stati momenti in cui nessuno mi chiedeva nulla. Quindi preferisco così piuttosto che il contrario»COME HO PERCEPITO L’ENTUSIASMO SUSCITATO NELLE ULTIME SETTIMANE DOPO L’ESORDIO IN NAZIONALE? – «Non sono molto presente sui social media, quindi non ho letto commenti o cose del genere. I tifosi qui sono molto appassionati, ma io gestisco la cosa come sempre: se voglio disattivare il commento dopo una brutta partita, devo fare lo stesso dopo una bella partita.