Bisseck | Infortuni Bayern Monaco? All’Inter nessuno salta di gioia

ha voluto chiarire lo stato d’animo presenteno del gruppo dell’Inter, in merito aglidel. Concentrati su chi ci sarà.GLI INFORTUNATI NON CONTANO – Alla vigilia della partita trae Inter, ha parlato a Kicker, Yann Aurel. Il difensore tedesco si è espresso il giorno prima dell’andata dei quarti di finale di Champions League. Parlando degliin casa bavarese, ha confermato e ribadito un concetto molto importante: «qui sta facendo salti diperché questo o quel giocatore non gioca. Entreremo in partita con lo stesso entusiasmo come se tutti fossero a disposizione. Entri in partita e ti prepari per i giocatori che sono in campo. E alla fine, vuoi vincere ogni partita. Ilha ancora una squadra molto, molto forte.