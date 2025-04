Ilrestodelcarlino.it - Bimbo morto caduto dal carro di Carnevale: “Pochi volontari a vigilare ogni mezzo”

Bologna, 7 aprile 2025 – Il piccolo Gianlorenzo Manchisi morì a soli due anni e: cadde e fu schiacciato daldi, alla sfilata di via Indipendenza nel marzo 2019. Chi è stato condannato Per questo furono condannati entrambi in primo grado a un anno e 4 mesi, con pena sospesa, Paolo Castaldini, il responsabile del Comitato per le manifestazioni petroniane che gestiva l’evento, e don Marco Baroncini, all’epoca presidente del Comitato organizzatore delin cui avvenne l’incidente, entrambi difesi dall’avvocato Ludovico Gamberini. Una pena più alta di quella, di otto mesi, chiesta dalla pm. Motivazioni della sentenza Nelle 22 pagine di motivazioni della sentenza di primo grado del 12 dicembre scorso, del giudice Filippo Ricci, si legge, tra le altre cose, che "l’organizzazione del, lungi dal correggere l’imprudenza del proprietario alla guida del trattore, vi aggiungeva una propria apprezzabile negligenza nell’approntamento del servizio di vigilanza” anche se sapeva, dato che non c’erano transenne, di dover controllare da vicino le ruote delle pedane allegoriche, principale fonte di rischio.