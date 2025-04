Bimbo di 4 anni chiama 70 volte con lo smartwatch il 118 e i carabinieri gli agenti entrano nella classe d’asilo

Leggi su Open.online

Settantate d’emergenza in un’ora dallo stesso dispositivo elettronico hanno mandato in tilt il sistema delle centrali del 118 e del 112. Protagonista, a sua insaputa, un bambino di 4che, smanettando con uno, aveva contattato decine dicon telefonate mute il Sistema d’emergenza medica (Suem) e le forze dell’ordine. Glisono stati costretti a intervenire direttamente in un asilo di Oderzo, sequestrando l’orologio al piccolo.Le 70te e l’allarme in casermaUnata dopo l’altra senza soluzione di continuità. Quella di venerdì 4 aprile, per le centrali del Suem e deidi Treviso, è stata una mattinata a dir poco movimentata. Anche perché, dall’altra parte della “cornetta”, nessuno rispondeva né spiegava il motivo di quelle telefonate d’emergenza.