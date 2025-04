Ilfattoquotidiano.it - Bimbi non vaccinati morti per morbillo in Texas, Kennedy costretto a dire: “Il miglior modo per prevenire è il vaccino”

“Ile perla diffusione delè ilMpr”. Il segretario alla Salute RobertJr. – che già a marzo aveva fatto dichiarazioni di riabilitazione dei vaccini innescando la rivolta dei no vax – ha fatto dichiarazioni inequivocabili dopo la seconda morte perindi un bambino. Ma allo stesso tempo ha raccontato su ‘X’ di aver incontrato inanche due dottori, da lui descritti come “guaritori straordinari che hanno curato circa 300 bambini mennoniti colpiti dalusando budesonide e claritromicina in aerosol”. Un’ambiguità che potrebbe costare cara ad altri bambini non ancoravisto che gli esperti e i funzionari sanitari locali prevedono che l’epidemia si protrarrà ancora per diversi mesi, se non addirittura per un anno.