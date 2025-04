Bimbi non vaccinati morti per morbillo Bassetti | Arroganza incoerenza e ignoranza governano gli Usa

morbillo, con un’epidemia in corso in più stati, “dimostra che l’Arroganza, l’incoerenza e l’ignoranza governano in questo momento gli Stati Uniti. Non ci sono solo i dazi, ma ottusità e chiusura da parte dell’amministrazione Trump e in particolare del suo ministro Kennedy Jr. contro la scienza. Il morbillo – dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova – si combatte nei bambini con i vaccini e su questo non ci deve essere dubbio e titubanza, soprattutto da parte di chi gestisce la sanità pubblica. Il fatto che nel 2025 tre bambini possano morire per il morbillo e altri possano essere colpiti da complicanze è incomprensibile. Scegliere di non vaccinarsi è come bere l’acqua del pozzo quando hai quella potabile”. Ilfattoquotidiano.it - Bimbi non vaccinati morti per morbillo, Bassetti: “Arroganza, incoerenza e ignoranza governano gli Usa” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il terzo decesso in Usa per, con un’epidemia in corso in più stati, “dimostra che l’, l’e l’in questo momento gli Stati Uniti. Non ci sono solo i dazi, ma ottusità e chiusura da parte dell’amministrazione Trump e in particolare del suo ministro Kennedy Jr. contro la scienza. Il– dice all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova – si combatte nei bambini con i vaccini e su questo non ci deve essere dubbio e titubanza, soprattutto da parte di chi gestisce la sanità pubblica. Il fatto che nel 2025 tre bambini possano morire per ile altri possano essere colpiti da complicanze è incomprensibile. Scegliere di non vaccinarsi è come bere l’acqua del pozzo quando hai quella potabile”.

