Bimba trova un reperto archeologico durante una gita di famiglia | “Lo cercavamo da 15 anni”

Bimba di tre anni e mezzo, in gita con la famiglia, ha raccolto da terra ciò che pensava essere un sasso da collezione, era invece un amuleto antico quasi 4000 anni. Leggi su Fanpage.it Unadi tre anni e mezzo, incon la, ha raccolto da terra ciò che pensava essere un sasso da collezione, era invece un amuleto antico quasi 4000 anni.

