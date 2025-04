Quotidiano.net - Bilaterale Trump-Netanyahu alla Casa Bianca: “Sabato colloqui con l’Iran sul nucleare”

Washington, 7 aprile 2025 – “inizierannodiretti con l'Iran. Speriamo abbiano successo”. Lo ha detto Donaldnello Studio Ovale al termine dell’incontro di oggi con Benjamin. All’ordine del giorno, ci sarà il nodo del. È la seconda volta che il premier israeliano vola a Washngton per parlare col presidente Usa, tra i punti di discussione ci sono stati i dazi, gli ostaggi e il futuro della guerra in Medio Oriente. “Ottima discussione”, ha commentato. "Stiamo cercando il cessate il fuoco e speriamo di liberare tutti gli ostaggi. La guerra a Gaza finirà in un futuro non troppo lontano", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti dopo il. Benjaminha affermato che Israele sta lavorando per raggiungere un nuovo "accordo" sugli ostaggi detenuti da Hamas.