Bigon | Napoli a Bologna si possono cucire i sogni Come nel 1990

Bologna, nel destino del Napoli. Era il 22 aprile 1990 quando, vincendo per 4-2 al Dall'Ara, gli azzurri misero la prima pietra per conquistare il loro secondo storico scudetto. A guidare quella cavalcata, Albertino Bigon, che oggi vive sui Colli Euganei, ma continua a seguire con passione il calcio.Intervistato da Il Mattino, Bigon ripercorre quei momenti: «Ci sono posti speciali per le squadre di calcio. Quel giorno fu straordinario: vincevamo a Bologna mentre il Milan perdeva a Verona. Fu una vera invasione di tifosi azzurri, e sette giorni dopo, con il gol di Baroni alla Lazio, cucimmo il tricolore».Oggi il Napoli torna al Dall'Ara con un'altra possibilità importante: «La frenata dell'Inter apre uno spiraglio. La rosa di Inzaghi resta la più completa, ma in questi casi sono i dettagli a fare la differenza.

