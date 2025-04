In vendita i biglietti per le finali delle competizioni UEFA per club 2025.

Biglietti finale Europa League 2024-25: aperta la vendita, costi e disponibilità.

UEFA Europa League | Lazio-Bodø/Glimt, la vendita dei tagliandi.

Biglietti Europa League, previsto esodo biancoceleste per Lazio Bodo/Glimt.

Biglietti Lazio-Bodo/Glimt, come comprarli per i quarti di Europa League.

Vinci 2 biglietti di prima categoria con viaggio in treno e hotel per la finale di Champions League.