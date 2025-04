Biblioteche sotto i bombardamenti La guerra e le sorti degli archivi

sorti di archivi e Biblioteche di Ferrara durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. L’incontro, che sarà introdotto da Grazia Maria De Rubeis (dirigente Servizio Biblioteche e archivi del Comune), prevede interventi di Mirna Bonazza (biblioteca comunale Ariostea), Davide Guarnieri (archivio di Stato), Corinna Mezzetti (archivio storico comunale), Riccardo Piffanelli (archivio storico diocesano). Modera l’incontro Andrea Marchesi (biblioteca Ariostea). Secondo il documento ‘Pro Cab 119-34’ del 7 aprile 1944, redatto dal quartier generale della Maaf (Mediterranean Allied Air Forces), Ferrara rientrava nel ‘gruppo C’ delle 24 città italiane (tra cui Bologna, Modena, Siena e Verona) che pur conservando "edifici storici e religiosi di sempiterno valore per la civiltà" contenevano anche obiettivi militari tali da giustificarne il bombardamento diffuso, con accettazione incondizionata di tutti i danni derivanti. Ilrestodelcarlino.it - Biblioteche sotto i bombardamenti. La guerra e le sorti degli archivi Leggi su Ilrestodelcarlino.it In vista dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, la biblioteca comunale Ariostea propone un pomeriggio di studi e approfondimenti, oggi alle 16 in sala Agnelli (via Scienze 17) sul tema delledidi Ferrara durante idella Secondamondiale. L’incontro, che sarà introdotto da Grazia Maria De Rubeis (dirigente Serviziodel Comune), prevede interventi di Mirna Bonazza (biblioteca comunale Ariostea), Davide Guarnieri (o di Stato), Corinna Mezzetti (o storico comunale), Riccardo Piffanelli (o storico diocesano). Modera l’incontro Andrea Marchesi (biblioteca Ariostea). Secondo il documento ‘Pro Cab 119-34’ del 7 aprile 1944, redatto dal quartier generale della Maaf (Mediterranean Allied Air Forces), Ferrara rientrava nel ‘gruppo C’ delle 24 città italiane (tra cui Bologna, Modena, Siena e Verona) che pur conservando "edifici storici e religiosi di sempiterno valore per la civiltà" contenevano anche obiettivi militari tali da giustificarne il bombardamento diffuso, con accettazione incondizionata di tutti i danni derivanti.

Biblioteche sotto i bombardamenti. La guerra e le sorti degli archivi. "War on Education" documenta la distruzione delle scuole ucraine voluta dal Cremlino. Il direttore dell'Archiginnasio tra i morti del bombardamento di Casaglia. Leggere per "resistere": in biblioteca il sogno di una Siria senza guerre. Guerriera Guerrieri: una donna dimenticata. La lunga rinascita della biblioteca di Sarajevo / Bosnia Erzegovina / aree / Home. Ne parlano su altre fonti

Biblioteche sotto i bombardamenti. La guerra e le sorti degli archivi - La madrina è Simona Ventura, al taglio del nastro anche Alberto Tomba e lo chef pluristellato Massimo Bottura. Il governatore de Pascale: “Un momento di coesine, forza e determinazione. Continuiamo a ... (msn.com)

"Minacce dal cielo": indagine sulle sorti di archivi e biblioteche di Ferrara durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale - In vista dell'ottantesimo anniversario della Liberazione, la biblioteca comunale Ariostea, propone un pomeriggio di studi e approfondimenti, lunedì 7 aprile 2025 alle 16 in sala Agnelli (via Scienze ... (cronacacomune.it)