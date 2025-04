Inter-news.it - Biasin: «Inter, altro che ridimensionamento! Triplete? Solo i media»

Fabriziovenuto al format “Microfono Aperto” in onda su Radio Sportiva, ha commentato l’attuale situazione dell’, alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco e a seguito del pareggio subito in rimonta dal Parma nell’ultimo turno di campionato.CONFRONTO – Fabriziovenuto in diretta a Radio Sportiva, ha difeso l’andamento stagionale dell’. Pernon c’è stato nessunrispetto alla scorsa stagione dei nerazzurri: «Io credo che fare confronto anno su anno sia sbagliato. Ogni stagione fa storia a sé, l’anno scorsoha vinto praticamente tutte le partite in campionato uscendo agli ottavi di Champions. È lo stesso gruppo dell’anno scorso, con lo stesso spirito e la stessa voglia, ma ha di fronte maggior concorrenza.