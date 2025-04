Bestemmia Lautaro arriva la sanzione | il comunicato

Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda da 5.000 euro per aver pronunciato un’espressione blasfema al termine di Juventus-Inter, disputata lo scorso 16 febbraio. Lo ha reso noto la FIGC, spiegando che il procedimento si è concluso con un accordo di patteggiamento tra le parti.Bestemmia Lautaro: multa di 5.000 euroNel comunicato ufficiale si legge: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il calciatore dell’Inter Lautaro Javier Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro”.Il procedimento era stato aperto per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, “per avere, al termine dell’incontro Juventus-Inter valevole per la 25ª giornata di Serie A, pronunciato per due volte un’espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”. Ilnerazzurro.it - Bestemmia Lautaro, arriva la sanzione: il comunicato Leggi su Ilnerazzurro.it Martinez è stato sanzionato con un’ammenda da 5.000 euro per aver pronunciato un’espressione blasfema al termine di Juventus-Inter, disputata lo scorso 16 febbraio. Lo ha reso noto la FIGC, spiegando che il procedimento si è concluso con un accordo di patteggiamento tra le parti.: multa di 5.000 euroNelufficiale si legge: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il calciatore dell’InterJavier Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro”.Il procedimento era stato aperto per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, “per avere, al termine dell’incontro Juventus-Inter valevole per la 25ª giornata di Serie A, pronunciato per due volte un’espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”.

